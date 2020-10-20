港女命案嫌犯陳同佳計劃本月來台投案，一直協助他的香港聖公會教省秘書長管浩鳴上周曾到台北經濟文化辦事處（香港），為陳同佳申請赴台簽證，但被拒絕，管浩鳴今（20日）表示，至目前為止都未能取得入台簽證，正等候台灣律師進一步消息。

陸委會早前表示，案件因涉及台港雙方管轄權及相關公權力行使，必須先談好相關事宜，再談陳同佳來台的入境事宜。呼籲雙方政府能「坐下來好好談」，又指港府應負起對該案應有的責任，盡速與台方商討解決之道。

不過，香港保安局一直強調《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，香港目前沒有法律容許特區處理與台方的法律協助。保安局重申，陳同佳獲台方明確通知被批准赴台後，港台兩地可透過警務合作渠道研究行程安排。特區政府會以務實態度處理事件，提供一切所需的合法可行協助，希望台方拿出誠意，不作政治考量。

陳同佳去年10月23日因洗黑錢案刑滿出獄，受害者潘曉穎母親早前提出「最後限期」，要求陳同佳本周五（23日）或之前赴台自首，否則會採取進一步行動。

(中時 )