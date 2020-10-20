國民黨從今年年初的總統大選大敗、6月高雄市長韓國瑜遭到罷免，到8月的高雄市長補選再度落敗，今年已經經歷過3次敗選，讓國民黨的氣勢一直委靡不振，一直尋求揚眉吐氣的機會，而近來民進黨出現美豬、流感疫苗等重大議題失誤，給了國民黨展現的機會，對此，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，國民黨在11月會「更有機會」。

吳子嘉在政論節目中提到，儘管目前民進黨在許多議題上不停失分，美豬、防疫、疫苗、國際問題等事情都處理得相當差勁，但是卻沒有完全被媒體鋪天蓋地的報導，他認為，這一切問題都還在醞釀，直到11月3日以後，才是所有議題大爆發的開始。

11月3日美國將產生新一任的總統，不管最後是拜登還是川普將當選，但對民進黨而言，這天他們將要面對的是「國外議題結束，所有討論的焦點將會移回國內」的重大挑戰，民進黨近來在內政問題處理上簡直是一蹋糊塗，一意孤行、沒有溝通，且民意不支持，這給了國民黨一個很大的表現機會。

而吳子嘉又提到另外一個關鍵，那就是民進黨本身是一個容易分裂的政黨，面對即將到來的2024大選，民進黨內有太多人想要選了，再過不久民進黨就會在黨內自己搞分裂，各個山頭各自為政，更是給了國民黨另外一個機會，就端看國民黨將會如何把握。

(中時新聞網)