對許多人飼主來說，家中寵物就像家人一般，但毛小孩生命有限，主人在面對心愛寵兒離去時，都希望寵兒可以走的順利。晉身「貓奴」的市議員蔡耀頡20日質詢指出，台中市截至目前為止並無合法立案的寵物屍體火化設施，讓許多飼主被迫選擇非法業者處理，要求市府正視此議題。

蔡耀頡指出，農業局明年預算編列200萬做為民眾寵物、無主街犬貓屍體火化處理及動物之家收容動物屍體清運銷毀費，當中流浪貓狗遭路殺火化處理費用是新編列，但想請問動保處這兩年都怎麼處理路殺犬貓？是交給清潔隊？之後是將狗兒、貓咪屍體送去哪裡燒？

蔡耀頡表示，他家中有一隻狼犬，日前又飼養一隻可愛金吉拉「迪多」，對飼主來說，寵物是家人，所以當它們離去，主人無不期盼愛犬愛貓等也能安息，台中市目前卻無一家合法寵物屍體火化設施，且非法業者焚燒寵物屍體也會引起周邊居民抗議。

日前蔡耀頡就曾接獲民眾檢舉太平山區有業者設立寵物往生園區，還違法設動物焚化爐，經常飄出惡臭味，在他積極協調下，業者才答應另覓營業場所，且這段時間都不會再焚化動物屍體。

蔡耀頡指出，根據農業局提供的資料，截至到今年台中市家犬累計寵物登記數量為22萬7396頭、家貓累計寵物登記數量為11萬5693頭；台中市登記的家犬家貓合計共有32萬多頭，對飼主來說，就是32多萬個家人，期盼市府能有同理心正視寵物的身後事。

(中時 )