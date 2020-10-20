防打斷 美總統最終場辯論將設「靜音」鈕 12:132020/10/20 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普與民主黨對手拜登即將於本周四舉行最終場辯論，主辦單位周一宣布，該場辯論將新設「靜音」功能，可允許每位候選人在演說時不被打斷，以避免出現首場辯論時一再遭對手打岔的混亂場面。 川普陣營對此規則改變表示反對，但強調將會參加周四舉辦的辯論會，這也是川普在11月3日總統大選前最後一次能接觸到黃金時段觀眾的機會。 總統選舉辯論委員會指出，此次在田納西州Nashville舉行的辯論，候選人每節15分鐘的演說中，前兩分鐘對手的麥克風將被靜音，俾以讓對方完成演說。 (工商 ) #辯論 #靜音 #打斷 #最終場 #演說 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防川普拜登互噴口水災難重演 美大選終場辯論新規出爐 10:042020/10/20 國際 頭條揭密》唯一打勝仗的部隊 卻成了韓戰最大輸家 00:432020/10/20 政治 虧損裁員還要應付總統吹牛 埃克森美孚秒打臉川普獻金說法 12:242020/10/20 財經 LEXUS全新改款IS 首度亮相2020臺北時裝週時尚大秀 10:382020/10/20 汽車情報-汽車新聞 國宴菜單 從金璧輝煌到白紙一張 04:102020/10/20 兩岸藝文 國際電路板展覽登場 外資青睞五虎 04:102020/10/20 證券．權證 美大選第3場辯論22日登場！川普：與拜登辯論前會驗病毒 05:192020/10/20 國際 耳朵進水用棉花棒挖？醫揭「恐怖下場」 這2招必學 08:052020/10/20 健康 美總統辯論最終場 6大議題過招 04:102020/10/19 國際大事 拜登一隻腳踏進白宮？美國大選倒數 推演5大情境 00:032020/10/20 財經 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 川普瞎吹1通電話可要到7億 石油巨頭秒打臉 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 大陸半導體專案頻傳爛尾 地方政府造成重大風險或損失要問責 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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