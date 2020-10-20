美國總統川普與民主黨對手拜登即將於本周四舉行最終場辯論，主辦單位周一宣布，該場辯論將新設「靜音」功能，可允許每位候選人在演說時不被打斷，以避免出現首場辯論時一再遭對手打岔的混亂場面。

川普陣營對此規則改變表示反對，但強調將會參加周四舉辦的辯論會，這也是川普在11月3日總統大選前最後一次能接觸到黃金時段觀眾的機會。

總統選舉辯論委員會指出，此次在田納西州Nashville舉行的辯論，候選人每節15分鐘的演說中，前兩分鐘對手的麥克風將被靜音，俾以讓對方完成演說。

(工商 )