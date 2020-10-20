金管會於2020年9月1日發布推動信託2.0計畫中，第一大願景就是打造友善住宅、推動在地安老，藉由「都市危險及老舊建築物加速重建條例」專法加速全臺危老都更腳步。華南銀行為實現普惠金融、照顧民眾的願景，以跨業合作的方式，攜手臺灣金融聯合都市更新服務公司(簡稱臺灣金融都更公司)全力協助地主危老都更。

華南銀行總經理張振芳指出，國內危老建築數量不斷攀升，房子老了、人也邁向高齡，適逢政府制定專法的加速推動下，都市更新及危老重建的案源持續增加，為使住戶能在地安老並傳承給下一代，華南銀行將以「從寬、從簡、從速」三原則，全力推動信託搭配危老都更業務，一方面提供客戶重建過程透明安全的服務，另一方面可望帶動銀行土建融放款業務成長。

張振芳表示，目前華南銀行承辦危老都更業務已具相當成效，據統計今年度危老案件核准金額達150億元以上，在八大公股行庫中獨占鰲頭，自2002年迄今，更辦理超過百件危老都更案件，團隊經驗豐富，而包含危老都更的不動產信託業務也已超過四百餘件，其中管理信託資產更已超過千億元。

臺灣近期危老都更案件持續增加，一般地主對於自地自建的意願也大幅提升，華南銀行除持續與建商積極合作之外，更透過跨業合作方式，跨入地主委託興建案。日前由臺灣金融都更公司與華南銀行合作2件危老案件，皆由地主委託興建案，並由華南銀行提供信託服務。

臺灣金融都更公司是由內政部與財政部邀集公股行庫，共同注資成立，董事長林旺根過去擔任臺北市都市更新推動中心董事、宜蘭縣政府建設局局長等，除了相當熟悉危老都更程序外，對於都市計畫業務熟稔程度，更是業界指標。

林旺根表示，過去危老都更幾乎都是透過建商推動，在資訊不對稱的情況下，許多住戶們信任感普遍不足，導致危老都更案之延宕。臺灣金融都更公司的成立，希冀創造危老都更的深度及廣度，也提供民眾有另一種選擇。

臺灣金融都更公司肩負政府政策使命下，以協助社區住戶自地自建、重建後利益全數歸地主所有作為設立之宗旨，加上由八大公股行庫做後盾，最大優勢就是信任度。目前以協助地主自地自建，從前期整合、營建管理、融資規劃與中後段交屋、餘屋銷售及保固管理服務，提供一條龍式的全方位的服務。

以臺灣金融都更公司與華南銀行共同合作之中正區案為例，該案位居廈門街底往東到紀州庵的這一段，鄰近臺北城南文學公園及「紀州庵文學森林公園」，從日治時期以來，這區就是城南居民重要的休閒場所。在重建的路上，臺灣金融都更公司與華南銀行也觀察到住戶間感情極佳，年近半百的住戶自小一同長大，社區住戶雖年事已高，對這次老屋重建仍積極配合，除了充滿對本重建案的期盼外，在眼中看到的，是更多家的回憶。

危老都更推動除了社區住戶間互相信任，更需要銀行端全心全意的服務，及具備解決問題的能力。在本案華南銀行除了提供建築融資，同時提供全案信託服務，將土地及興建資金由華南銀行信託管理，提升資金運用之透明度；起造人及工程查核則交由臺灣金融都更公司執行，讓真正的危老都更需求，有了得以實現的機會。

在老屋變新屋、年長者住新屋的夢想藍圖中，以信託方式辦理危老都更，透過信託機制中介與運用，可使風險有效隔離，避免案件在更新過程中受到影響。以信託機制跨業合作，也為危老重建或是都市更新之不動產開發案件，開創了指標性意義。

運用不動產開發信託架構中引進建經公司角色，在銀行端與建經公司監控管理下，可掌握興建資金及開發進度，使興建過程透明安全，避免建商挪用資金。

最後，在興建完成時，由銀行及建經公司擔任公正角色，依分屋協議書或權利變換計畫執行成屋分配。如於興建過程中發生無法完工之情形，仍可由銀行及建經公司接手協助評估是否可辦理續建，減少爛尾樓情形發生。

張振芳表示，華南銀行在地深耕超過一百年，瞭解每一個住戶對於危老都更重建的期盼，透過信託機制完善地把關重建案每個環節，讓「家」的重建不只是硬體上的再造，更是親情的凝聚與延續，未來華南銀行亦將與物業公司合作，拓展租售任選模式，地主如重建完成後要清償重建費用，除了賣房子外，亦得以出租之租金收入逐步償還銀行貸款，讓地主有更多選擇，全力協助地主們完成危老都更的初衷。

(工商 )