利用手機號碼取代銀行帳號，早已是國際趨勢，第一銀行順應國際潮流，配合串接財金公司的「手機號碼跨行轉帳服務」平台，成為首波提供「手機號碼轉帳」服務的銀行。

轉帳再也不用一直問對方帳號，面對各家長短不一的銀行帳號，得以免於輸入錯誤的風險，此舉大幅解決長期以來客戶的轉帳痛點，並減少客戶跨行轉帳時的溝通時間。

只要於「第e行動」APP選定綁定帳號、輸入簡訊驗證碼，並交易確認，三步驟輕鬆完成設定後，手機號碼就是銀行帳號，若是轉入第一銀行等8家首波上線銀行，直接輸入手機號碼即可無斷點轉帳，使得手機轉帳的應用場域更為多元。

財金公司與金融機構規劃建置「手機門號跨行轉帳平台」，土地銀行、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、三信銀行、遠東銀行、元大銀行及凱基銀行8家先導金融機構率先開辦，其他金融機構也正加緊開發測試中，預計將有20餘家金融機構陸續於今年底至明年第一季上線。

人手一機的數位時代，手機轉帳已成為普遍的金融交易行為，第一銀行為因應客戶不同需求，於行動銀行提供多元化的轉帳服務，除一般輸入帳號轉帳外，掃描QR Code也能轉帳，更進一步提供獲得專利認證的滑滑轉帳、臉書轉帳等不同轉帳模式，滿足客戶各式的轉帳需求。

第一銀行致力於優化使用者體驗，除推出手機轉帳功能外，亦於今年8月開放以「自然人憑證線上升級」iLEO數位帳戶服務，除解套客戶採他行實體帳戶驗證開立後轉帳限額較少問題，更節省客戶於分行等候時間。

此外，第一銀行亦針對數位帳戶普遍無法提供存摺之困擾，推出「數位存摺」服務，提供客戶申辦信用卡、申辦貸款等用途使用，滿足客戶出示財力證明的需要。

在帳戶優惠上，若搭配近期與「Money錢」聯手推出的「夢想存錢計畫」，最高享72萬元內1.2％優惠利率，每月自動化通路跨行轉帳手續費免費10次、跨行提款免費5次優惠等，滿足客戶各項需求。

(工商 )