竹蜻蜓綠市集

現任理事長 林宜璇

林宜璇從清華大學社會人類所畢業後，投入有機行業，後進入綠市集。在綠市集中，除了踏實推廣綠生活外，為永續經營腳下的土地，親子共學更是充滿亮點的活動設計。

綠市集與主婦聯盟合作的親子共讀綠繪本，主講菜單設計，藉由繪本把綠生活的概念傳達給小孩們。（圖／IN新竹提供）

綠繪本

綠市集與主婦聯盟合作的親子共讀綠繪本，主講菜單設計，藉由繪本把綠生活的概念傳達給小孩們。同時，也鼓勵孩子去向擺攤的農友發問，認識菜和菜名，也認識小農。

綠市集以設計不同形式的活動，讓更多民眾得以親近自然、關心土地，親子活動即是他們活動設計的一環。（圖／IN新竹提供）

親子共學

好的理念需要好的轉化，綠市集以設計不同形式的活動，讓更多民眾得以親近自然、關心土地，親子活動即是他們活動設計的一環。「他們（孩子）越接受大自然，就越可以接受跟土地的關係。如果越排斥，越喜歡去百貨公司，越喜歡吹冷氣，就離土地越遠。」林宜璇娓娓道出在市集中，特別規劃親子共學的用意。

每月的第一與第三個週六早晨，竹蜻蜓綠市集在清大湖畔旁熱鬧展開。（圖／IN新竹提供）

竹蜻蜓綠市集

在每月的第一與第三個週六早晨，竹蜻蜓綠市集在清大湖畔旁熱鬧展開。市集裡匯集了許多新竹市及其周邊農友的產品，透過市集，市民能更了解綠生活，能吃得更健康，擁抱自然與土地，盡力與環境共存。

新竹市東區光復路二段101號 清華大學

(中時新聞網)