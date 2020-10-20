不讓悠遊卡專美於前，一卡通最近也動作頻頻。先前推出「藍白拖」造型一卡通，即造成一波搶購熱潮；時至今日「藍白拖」再升級，與唐老鴨聯手，再度推出「唐老鴨Q版藍白拖」。

◆ 圖片來源：一卡通

與藍白拖不約而同的，兩者同是藍白配，超Q且迷你的拖鞋搭配唐老鴨的大頭，話題和造型感十足，使用起來也有種莫名的療癒感。

◆ 圖片來源：一卡通

此款造型一卡通將於10月21日於7-11 OPEN POINT開放預購，限量2000個，喜愛藍白拖和唐老鴨的朋友，趕快設好提醒衝一波啦！

(中時新聞網)