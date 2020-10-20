我國駐斐濟代表處於10月8日舉辦國慶酒會時，遭2名大陸外交人員試圖闖入，並打傷外館人員。外交部發言人歐江安今天表示，駐斐濟代表處已經完成報案手續，我方已經嚴正向斐濟表達我國立場，外交部會堅定站在維護我國尊嚴與保護同仁人身安全的立場討回公道。

歐江安說，事發後斐濟外交部與警方相關單位都有積極斡旋處理，並與我方保持溝通。他們希望相關兩造能盡快落幕，我們能理解地主國的用心，也謝謝他們的調解，但我方該說的、該爭取、該維護我國的立場我們都清楚表達，相信斐濟與中方都清楚。

歐江安又說，這次事件定位為外交事件，牽扯三個國家互動，斐濟政府積極介入斡旋，積極協調台灣跟中國方面能夠有更好的溝通。我們肯定斐濟政府的用心，從他們角度來講希望爭端當事國可以盡快落幕，畢竟是不愉快，雙方也都把話講得非常清楚彼此理解立場。至於從我們角度，該爭取的、該討回公道是不會少的。

歐江安指出，中國的「戰狼外交」引起全世界普遍反感厭惡，這次事件再次凸顯了中國專制政體霸道不講理的本質，「戰狼外交」已經轉化為「流氓外交」。我們認為暴力零容忍各國皆同，我們不容許類似情形再發生，不管是在斐濟或是在各國駐館，不論是在台灣或是其他國家身上，中國政府外交官員入侵其他國家國慶酒會場所打手打人說什麼都是不對的。

歐江安呼籲，其他國家可以跟台灣一樣譴責中國暴行與訴諸暴力的不當行為，今天可以這樣對台灣以後不排除這樣對待其他國家，各國應該慎防、唾棄這樣的不當行為。

(中時 )