蔡英文總統今天前往高雄親頒褒揚令，表彰陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊殉職上士林楷強為國家的犧牲和奉獻。她也向國軍保證，會加速完成新式戰車採購，並優先調整適宜戰車到烈嶼地區，成為部隊訓練的最佳後盾。

蔡英文今天由國安會祕書長顧立雄、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、陸軍司令陳寶餘及高雄市長陳其邁等人陪同，抵達後，首先頒贈褒揚令，由林楷強父親林清春代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，並行三鞠躬禮致祭。

蔡英文致詞時表示，10月8日，林楷強在執行任務的時候，因公殉職，這是國軍的損失，也是國家的損失，全體國人都感到萬分不捨。今天，她代表國人前來追思，向林楷強致上最高的敬意，感謝他為國盡忠、犧牲奉獻。

她指出，國家安全，必須要有國軍來守護，所以國軍弟兄姊妹，務必把悲傷化為力量，繼續堅守崗位，「不僅是為了保衛國家，也是代替楷強守護家人，這也是我們懷念他最好的方法」。

她向國軍弟兄姊妹保證，會加速完成新式戰車的採購，並且優先調整適宜戰車到烈嶼地區，成為部隊訓練的最佳後盾。她也感謝林楷強的家人，「每一位國軍能義無反顧的保家衛國，就是因為家人的支持，你們的精神令人感到敬佩跟感謝」。

蔡英文也特別要求國防部，除了從優撫恤，務必要繼續給家屬最大的協助，一定要照顧好林楷強的家人。她要向天上的林楷強說一聲謝謝，「感謝你加入國軍，保護這片我們深愛的土地，全體國人一定會記得你的犧牲和奉獻，你是我們的驕傲，我們深深以你為榮。楷強，你的任務結束了，謝謝你」。

總統褒揚令全文為：

陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊戰車連上士車長林楷強，端敏果毅，曠朗諄懇。少歲卒業嘉南藥理大學，胸懷保家護土宿志，即投身裝甲戎伍，迭入戰車裝填暨駕駛專長班、儲備戰車士官班等研修，淬礪磨砥，持恆日新。嗣出任陸軍烈嶼守備大隊戰車連戰車兵、副車長暨車長等職，精進專業材技素養，遂行實兵操演訓練；增益協同作戰能力，踐履防禦守邊要責，宣勞兢慎，拱衛浯島。詎意民國109年10月8日，銜命完成戰車基地普測任務，擔承車隊後方警戒，未料於遄返駐地途中翻覆，迺不幸因公殉職。爰獲陸軍司令部追晉上士暨追頒陸光乙種獎章等殊榮，竭智抒忠，義無旋踵；幹才丹誠，楷模足式。應予明令褒揚，用彰勤藎。

(中時 )