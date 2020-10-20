羅技國際（Logitech International）周二公布第二財季營收與淨利同步激增，印證新冠肺炎疫情觸發的在家上班趨勢為電腦周邊廠帶來的強大助益。

羅技宣布，第二財季（截至9月底）營收年增75%，為12.6億美元。淨利為2.669億美元，較前一年同期的7300萬美元大幅成長。

該電腦鍵盤與滑鼠製造大廠亦上修全年財測，按固定匯率估算之全年營收估將成長35%～40%，非GAAP營業利益估將介於7億美元～7.25億美元。

執行長Bracken Darrell發布聲明表示：「隨著社會順應新現實，驅動我們業務的成長趨勢已經加速」，「與我談過的組織領導人認為人們在不同地方工作的現象將越來越多，這種混合的工作文化將逐漸成為一種標準」。

自全球爆發新冠肺炎疫情以來，這家瑞士與美國跨國公司就一直受惠於在家上班的趨勢，因為這帶動了視訊通話的增加，以及企業為了遵守社交距離限制而重新裝修辦公室。

(時報資訊)