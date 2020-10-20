跑車品牌保時捷於全球1-9月需求尚屬穩健，台灣市場表現更是銷售表現亮眼，在2020前三季，台灣市場銷售量達2,952輛，整體銷售量較去年同期成長20%。

2020年前三季保時捷於全球新車銷售為191,547輛，相較於去年同期略降5％。Porsche AG銷售與行銷執行董事Detlev von Platen表示，面對COVID-19新冠肺炎嚴峻疫情，保時捷展現十足韌性，憑藉嶄新車型的推出，全球銷售表現十分穩健。

台灣市場在2020前三季銷售表現亮眼，銷售量2,952輛，整體銷售量較去年同期成長20%。其中，Cayenne全車系銷售表現出色，較去年成長54%，經典跑車911成長達41%，另718車系成長高達64%，為全車系成長幅度最高。

台灣保時捷總裁Mathias Busse表示，感謝台灣消費者的持續支持，台灣保時捷屢創銷售佳績。接下來，將迎來品牌首部純電跑車 Taycan，於此同時，台灣保時捷已偕同經銷夥伴於全台積極佈建充電網絡。

保時捷在亞洲市場正面成長。延續上半年的出色表現，保時捷前三季在亞太、非洲與中東市場共交車達87,030輛，較去年同期小幅增長1%。美國總交車數為39,734輛，歐洲則為55,483輛。車型方面表現，Cayenne為最受歡迎的車型，交車數總計為64,299輛，其中Cayenne Coupe為最熱門車款，交車量較去年同期增長4%。保時捷首部純電跑車Taycan前三季全球交車數則為10,944輛。

台灣保時捷代理商汎德永業（2247）受惠銷售增加，9月合併營收為40.2億元，年增率達63.37%，刷新歷史新高紀錄，第三季合併營收103.3億元，較去年同期成長30.5%，今年1-9月合併營收286.3億元，年增率20.56%。

汎德永業受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻齊全，加上9月起新車大量到港交車，推升9月合併營收40.2億元，刷新歷史新高紀錄。汎德永業於年底前均將陸續推出新車改款上市，可望帶動年底前新一波交車熱潮。

(時報資訊)