由外貿協會及貿有展覽有限公司主辦，B2B國際專業展「台灣國際漁業展(TIFSS)」將於今年12月3日至5日首度北移至南港展覽一館展出。貿協表示，為加強服務買主及參展廠商，展覽除12月實體開展外，亦推出首創6週展期(10/19-12/5)的O2O線上展的數位整合服務，協助全球買主與參展廠商，跨越時間與空間限制，持續媒合；據統計已有來自10餘國國際買主註冊參與線上媒合平台，預計可吸引約18,000線上訪客人次。

2020年的漁業展展區包括「漁撈工具及技術區」、「養殖區」、「水產及加工品區」、「水產加工設備暨技術區」、「漁產業生技區」及「國際休閒釣具展」等，打造漁產業全方位採購平台，匯集多家指標廠商如台灣漁網兩大巨頭金洲海洋科技及慶發漁具展示各式優質漁網具；寬緯科技推出人工智慧監測水域環境系統，有效降低養殖風險，另有指標廠商包括水產養殖隱形冠軍「嘉豐海洋」、鋁合金遊艇製造廠「科建鋁船」、次氯酸水生成專業設備商「艾得立生物科技」等。

此外，展覽另一亮點為由國際知名水產養殖專業媒體AQUAFEED UK及國立台灣海洋大學，將首次合作於(12/4)辦理「海水魚養殖技術國際論壇」探討養殖飼料營養配方與現代養殖科技如何實踐產業永續發展，邀請ADISSEO(法國)、University of Guelph(加拿大)、Alltech(日本)等國際產學專家，分享講題內容涵蓋養殖飼料、添加劑、科技養殖等。

「台灣國際漁業展(TIFSS)」展期12月3日至5日，同期展出貿有公司主辦之「台灣智慧農業週」。

(時報資訊)