高雄輕軌二階延宕，何時復工期程喬不定，昨捷運局長吳義隆語焉不詳在議會慘遭炮轟，深夜才又改口，路型動態模擬測試從3個月，改為3周。高雄市長陳其邁今（20）日強調，上任後，就很積極解決問題，為了要復工。副市長林欽榮也提出，9項調整措施、2項配套，3周後模擬結果會出爐，屆時再交給市長宣布，何時來施工。

輕軌二階話題延燒，陳其邁今提到，上任後，努力把這些問題解決，就是為了要輕軌復工，現在捷運局同仁也進駐工程顧問中心緊盯電腦，趕進度中，希望在最短時間，完成41個路口動態模擬結果，優化路型方面，像是增加道路面積、停車場及像美術館段北移等等。

林欽榮則有信心說，上任以來相當重視這項任務，也提出9項路型優先調整措施及2項配套，預計從今起算，最快3周完成輕軌專案檢討，屆時可供市長依程序宣布輕軌復工的最適宜時段。

針對路型優化措施，林欽榮指出，輕軌路線由馬卡道路彎進美術館路段部分，兼顧地方聲音，市府修改加大彎度的曲率半徑，由30公尺調整到50公尺，且輕軌路線北移至美術館園區內。

他說明，美術館路幅（20公尺）毫無減損。輕軌是移動的地標，融合至美術館園區一部分，沿線人行空間加大，206棵樹雨豆樹都會保留下來，同時也在美術館路北側另增加4公尺寬的人行步道空間。

另外，輕軌車站設置以路口設站為原則，從原本的中央島式月台，重新調整修正拆分為上、下行線的中央側式月台，減少輕軌站體對車道路幅的影響。

輕軌也將「瘦身」，林欽榮說，在現況有中央分隔島的路形下，檢討並提出輕軌所占路權瘦身方案，由原本路權寬度10.8公尺，瘦身至車站段為9.6公尺及路線段僅9.0公尺，目的增加大順路一、二、三段的車道寬度。

針對停車需求，林欽榮說，原本美術館、大順路沿線總計會取消345個停車位，但跟各位保證，在沿線已經找好將近1700個車位，甚至是鼓勵沿線學校釋出獨立停車空間。

林欽榮說明，執行VISSIM模擬作業持續由國內專業交通團隊協助，要模擬爭議路段沿線合計41個號誌化路口，每天均透過視訊掌控整體工作進度，但要再3周才可完成全部模擬，將全面公開向市民朋友報告。

(中時 )