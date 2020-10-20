夏普震旦預購iPhone12系列 送購物金1000元 12:322020/10/20 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （夏普震旦預購iPhone12系列，送購物金1000元。圖／夏普震旦） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夏普震旦表示，即日起至10月22日進行iPhone12系列預購，活動期間至全台夏普震旦門市，憑會員編號預約iPhone12系列，即享取貨送購物金1000元。 夏普震旦表示活動方式如下，預約顧客需加入震旦生活3C會員，憑會員編號於預約活動結束且收到手機15天後，購物金將於1個月後發放。 購物金發送共1000元折價券，面額250元共4張，線上及門市皆可使用。 購物金使用期間折價券領取後60日內，每筆消費滿1000元限使用折價券250元乙張。 (工商 ) #全台 #購物金 #震旦 #夏普 #iPhone 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際政治》新紓困振興案 白宮再加碼至1.9兆美元 10:162020/10/20 財經 獨〉「廚界紅孩兒」11／13客座台南晶英「玩火」炫技 09:162020/10/20 生活 拜登、川普拉鋸戰 美大選 聚焦預測指標維哥郡 04:102020/10/20 全球財經 《商情》美元走軟 拉抬紐約期金收高 09:592020/10/20 財經 瘦子穿搭夏姿早春 東西元素時尚融合 04:102020/10/20 時尚消費 今日股市備忘錄 04:102020/10/20 證券．權證 i12熱賣 蘋概買盤報復性回歸 04:102020/10/20 財經要聞 《光電股》玉晶光迎最旺Q4 外資重申買進 10:502020/10/20 財經 國宴菜單 從金璧輝煌到白紙一張 04:102020/10/20 兩岸藝文 年終瘋網購 美快遞業者運送容量預訂一空 04:102020/10/20 全球財經 財經熱門新聞 螞蟻上市 《經濟學人》：大陸相隔700年再創貨幣奇蹟 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 虧損裁員還要應付總統吹牛 埃克森美孚秒打臉川普獻金說法 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 興達風電基座傳再遭沃旭砍單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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