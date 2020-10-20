夏普震旦表示，即日起至10月22日進行iPhone12系列預購，活動期間至全台夏普震旦門市，憑會員編號預約iPhone12系列，即享取貨送購物金1000元。

夏普震旦表示活動方式如下，預約顧客需加入震旦生活3C會員，憑會員編號於預約活動結束且收到手機15天後，購物金將於1個月後發放。

購物金發送共1000元折價券，面額250元共4張，線上及門市皆可使用。

購物金使用期間折價券領取後60日內，每筆消費滿1000元限使用折價券250元乙張。

(工商 )

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