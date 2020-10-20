昨（19日）晚間11時許，台北市萬華區1名宋姓男子走在西門町徒步區，卻突然遭到一群男子圍毆，過程中宋男還遭利刃刺進腹部，鮮血直流倒臥在血泊中，這群惡煞見到宋男渾身血倒地，立即逃離現場，警方獲報到場，立即將宋男送醫，所幸並無生命危險，而警方目前也已鎖定行兇的嫌犯，將盡快通知其到案，以釐清案發動機與經過。

據悉，昨晚間11時許，宋姓男子（24歲）與友人在西門町逛街，走到昆明街與漢口街口時，卻遭到一群陌生男子包圍，這幫人一見到宋男立刻圍毆他，其中一人甚至還拿出利刃，直接往宋男腹部刺，宋男渾身是血，倒在血泊中，惡煞見狀立刻搭車逃逸。

一旁民眾嚇到趕緊報警，警方獲報到場，先將滿身血的宋男緊急送往台大醫院救治，所幸經過急救後並無生命危險。宋男向警方表示，自己並不認識對方，而警方經調閱監視器畫面，目前已鎖定3名嫌犯動向，將進一步追緝到案，釐清案發原因。

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(中時新聞網)