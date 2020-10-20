台中市東區帝國製糖廠台中營業所，被文化部相中列入國家漫畫博物館場址，未來恐提前與OT廠商解約？市議員邱素貞20日質詢說，希經發局審慎處理兼顧維護廠商權益，又不影響國漫館的設置。市府經發局長張峯源強調，將積極處理維護廠商的權益。

市議員邱素貞、謝明源、蕭隆澤、陳淑華今天聯合質詢說，文化部與台中市政府原計畫共構中台灣電影中心與國家漫畫博物館，因雙方對空間規畫認知喬不攏，今年5月宣布破局；文化部初步選定帝國製糖廠台中營業所為國家漫畫博物館，因台中市政府還有土地、OT提前解約等問題要處理，才能正式決定地點。

邱素貞表示，帝國製糖廠台中營業所，於108年4月移交經發局採OT方式委廠商營運，未來帝國製糖廠將結合周邊湧泉公園、建國市場、秀泰影城，以及規劃中的三井LaLaport購物商場的街廓性整體發展，預估可帶來百億元以上的商業效益。

邱素貞認為，要讓文化部選定國家漫畫博物館場址，勢必要與OT廠商解約，但目前經營廠商合約尚未到期，一旦貿然解約，這樣對廠商合理嗎？好不容易爭取被文化部選定為場址，不解約又無法達到文化部要求，恐陷入兩難，議員們希望經發局好好處理。

張峯源強調，去年12月市府正式與廠商簽訂合約到113年止，依照契約的規定，解約一般經過調解、仲裁與訴訟，但不希望走到這種程序；希望彼此在合議之下，配合中央的政策，將國漫館興建起來。經發局將積極處理，並維護廠商的權益。

(中時 )