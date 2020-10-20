【天蠍座】

天蠍會越來越圓滑。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

天蠍的觀察力強，在事情發生前往往就能夠先預防，雖然因為聰明，骨子裡強勢又執著，但隨著受到社會磨練，一點就通的天蠍會越來越圓滑，知道什麼話該說，什麼話不該說，加上他們處事低調，也因此常常成為他人討論意見的對象，腦袋裡不知道裝了多少秘密。

【雙子座】

雙子好歹也是八卦中心。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

鬼靈精怪的雙子腦袋靈活，隨時隨地都在思考，雖然看起來少根筋，但其實他們的應變能力很強，他們很清楚老二哲學，因為怕麻煩，儘管腦袋清晰也不張揚，適時的收斂鋒芒能讓自己更親民，雙子平常都一副漫不經心的模樣，然而在緊要關頭卻又可靠的讓人訝異。

【摩羯座】

摩羯能夠給出最客觀的意見。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

摩羯最擅長忍耐和隱藏自己，雖然重視朋友，但他們更重視個人空間，所以通常是有事需要你才會找上門，卻不會給人現實的感覺，摩羯雖然功利卻不勢力，能幫得上忙的也會盡力而為，加上腦袋理性，總能站在客觀的角度分析事情，因此也是朋友間最常被訴苦的對象。

(中時新聞網)