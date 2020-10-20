國家同步輻射研究中心今天表示，已開發出獨步全球的「紅外線蠟吸附動力學影像數位技術」（iR-WPK），只要6至15分鐘，就能從病理組織切片及細胞樣品上變異的醣衣辨識癌細胞，可以檢測出10種癌症。目前此一技術已獲得台灣、日本、美國及歐盟等多國專利。

iR-WPK技術可以檢測結腸癌、乳癌、胃癌、口腔癌、卵巢癌、子宮頸癌、前列腺癌、皮膚癌、神經分泌瘤及神經膠質母細胞瘤等10種癌症，目前已進入臨床試驗階段，包括高雄醫學大學附屬中和醫院、新竹馬偕紀念醫院、成大醫學院、台南奇美醫院及林口長庚醫院，皆與國輻中心合作進行癌症篩檢的臨床驗證。

國輻中心主任羅國輝表示，當初建台灣光源時，主要發展真光紫外線及X光等領域，紅外光並不是重點。但意外的，在中心研究人員的努力下，紅外線光束相關的研究成果驚人。

目前醫學上常用的癌症篩檢技術，包含組織病理分析法、質譜學法與酵素連結免疫吸附分析法，這些方法的前處理程序複雜，測定時間需要數小時到數天，檢測結果也常有偽陽性與偽陰性等問題，而且這些方法都是破壞性演測，一旦分析過程失敗，就必須重新採集細胞組織。

國輻中心副研究員李耀昌的團隊研究出iR-WPK技術，首創以石蠟及蜂蠟作為顯影記，來標示穿著變異醣衣的癌細胞，再利用同步輻射紅外光，以非破壞性檢測的方式掃瞄癌細胞，6至15分鐘就可揪出零期的癌症及癌前病變。

李耀昌說，iR-WPK這項快速且自動化的影像數位技術，解決了傳統檢測方法耗時、人工判讀及破壞檢體等缺點，目前已可在醫院使用，但健保不給付。

此外，台灣有「洗腎王國」之名，慢性腎臟病每年花掉健保高達513億元，而iR-WPK技術也可運用在腎臟病的診斷和預後評估。李耀昌的團隊，目前正與林口長庚醫院、英國倫敦帝國醫學院共同合作，積極開發iR-WPK技術在免疫性腎炎的治療和腎臟移植後的預後評估，成果將有助於慢性腎臟病的防治。

(中時 )