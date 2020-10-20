石油巨頭埃克森美孚(Exxon Mobil)流年不利，虧損加全球裁員，不料周一又飛來流彈，美國現任總統川普(Donald Trump)在競選造勢活動吹噓他只要打通電話，埃克森美孚執行長就會送來2500萬美元競選基金。即使埃克森美孚總部位於共和黨大本營德州，川普也被認為有利石油業者，他們還是馬上否認這種狀況會發生。

川普在亞利桑那州普雷斯科特(Prescott)參加造勢活動時講到忘我，他說：「我可以打給埃克森美孚的當家，問他最近好不好，市場如何，何時要探勘？喔，你們需要一些許可？你懂的，我很樂意你們送來2500萬元的競選經費。然後他就會回答，沒問題，閣下還需要更多嗎？」川普還說，他只要打幾通電話就可以1天內募到10億美元，只是他不想。

先不論有沒有違法疑慮，大選前敏感時刻被列為站隊企業也不妙，川普這番言論嚇得埃克森美孚馬上透過推特(Twitter)回應：「我們得知總統演說中提及一通與我們執行長的假想電話……而我們只能先說清楚，這從未發生。」

由於疫情導致石油需求下降，埃克森美孚今年第2季淨虧損達10.8億美元，與去年同期營利31.3億美元大相逕庭，9月起他們先後在澳洲、歐洲展開大幅度裁員，10月6日才剛宣布歐洲要裁1600人，而且不是澳洲的自願離職方案。

埃克森美孚周一紐約股價下挫1.99%，收33.42美元，在推特否認川普發言後，盤後微升0.27%。川普相當愛炫耀他用通電話能辦到的事，去年6月他在受訪時也曾很得意說：「我打電話給莫迪(Narendra Modi，印度總理)，告訴他對哈雷100%關稅是無法接受的。只要1通電話，他就把關稅降了50%。」

(中時新聞網)