爭議多時的台東知本光電開發，即將進人中央審查程序最後關卡，今(20)日卑南族卡大地布部落帶著1萬2000多份陳情書北上行政院，並請蔡政府基於能源轉型正義終止這傷害部落、生態及重創綠能形象的錯誤光電案。

台東知本濕地屬於卡大地布部落傳統領域，是綠能開發第一個實施原住民族諮商同意權的案件，知本光電案於2018年由台東縣政府將知本溪口沖積扇161公頃土地租給國際韋能集團的盛力能源公司籌備處，預計裝置容量高達202MW，為東北亞最大的單一光電廠，但該場址卻在不尊重部落主權和破壞生態等爭議下成了爭議引爆點。

卡大地布部落主席林茂盛Rahan(拉罕，傳統領袖)提出三大拉罕聲明，去年6月1日台東市公所代行召開了知本光電案的諮商同意投票，導致知本光電案是台東縣政府單方決定開發範圍，在標案成為既成事實後，才要求廠商進行「部落諮商同意」程序，違背了部落傳統決議方式。

另外「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」有許多缺失，台東縣政府及原住民族委員會的操作及法規解釋侵害了卡大地布部落權益，連「非」部落族人都可以投票，投票結果受到影響，所以拉罕已提出訴訟主張投票結果無效。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷說，知本溪口擁有全國最大的沒口溪草澤濕地，是瀕危物種「草鴞」等51種保育鳥類的繁殖棲所，韋能能源卻要將水陸相依的161公頃沖積扇開發光電，相當於6個大安森林公園。

她強調，綠能只有放對地方、做對設計才是真綠能，而「終止知本光電」連署行動在短短半個月就超過萬人支持，今天帶著1萬2121連署人的心聲送進行政院。

環境權保障基金會執行長涂又文表示，台東縣政府預計每年可從韋能公司獲得2.4億元鉅額回饋金，這樣的緊箍咒使得縣府或業者在光電設計上無法再兼顧生態和原住民權利，呼籲終止知本光電歸零後重新思考，才不會重創綠能發展。

(中時 )