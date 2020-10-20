台中市南屯文山工業區到底開不開發？市議員張耀中、張玉嬿等人今天在議會質詢，指市長盧秀燕上任後，重啟文山工業區的開發計畫和2位前市長政策迥異，現在地方上講的很難聽，說市府和民代介入炒地皮，原本一坪3萬多，現在一坪開價近8萬元，如參考實價登錄甚有一坪15萬的鉅額成交紀錄，事實上有半數居民不贊成開發，建議暫緩開發。

市府經發局長張峯源表示，目前的政策是開發，也針對居民進行調查訪問，發現山下居民較不願意，山上的居民較樂觀其成，並無市府和民代聯合炒地皮的事情。

「真的替土地所有權人，有興趣投資者以及居民叫屈！」張耀中說，前市長胡志強、林佳龍都曾公開宣告文山工業區不開發，盧市長上任後又說要開發，令人無所適從；今年市府年度施政計畫裡，表示將採分區、分期來開發文山工業區，跟區段徵收精神違背，且整體開發未必配回原地徒生爭議之外，萬一延宕開發期程，現今產業投資瞬息萬變，不利產業規劃發展。

張耀中說，縣市合併以前，文山工業區原是台中市的邊陲地帶，做工業區市民可以接受，但縣市合併後變蛋黃地帶、高樓林立，弄一個甲種、高污染的工業區，從各種角度來看都非常不恰當，且開發後衍伸的人口及交通問題尚無對策，要在現有精密機械園區和台中工業區間再弄一個文山工業區，市府應暫緩開發。

而文山工業區面積193公頃如採分區分期開發方式辦理，此舉會造成整體文山工業區一部開發，一部不開發，這將形成特例，違背區段徵收整體開發的精神，且原地主未必能在原地分配，萬一所有權人不參與分配，恐發生財務負擔問題，另將導致原本的分區使用未定能照原本的分區使用，恐損地主權益，又如非原地分發，用抽籤決定，恐衍生更多爭議。

張耀中指土地權屬部分，公有土地面積約佔24％、台糖土地屬私有佔區內面積約27％，其餘大肚份為私人土地，而工業區範圍台糖造林地土地，已經在弄大肚山造林復育計畫，如採區段徵收，這些樹木移植恐怕會死一半，有違在現在市府在推的「都市退燒全民植樹行動計畫」，同時也須貼放補償金給台糖公司。

張耀中說，109年市府對於文山工業區做的意願調查問卷寄出1271份，有效樣本約275份，比例21.63％，現號稱七成同意開發文山工業區，實質才佔全體16％，又從願意參與區徵的面積來看，私有土地約134公頃，願意參與的才80.2公頃，扣掉台糖的52公頃，顯示有很多地主根本沒有繳交問卷，這樣的調查有準確性？參考性？

張耀中認為本市大肚山東麓已開發中部科學園區、台中工業區一、二、三期及精密園區一、二期，如再開發文山工業區恐破壞大肚台地之森林綠地，未來環境影響評估通過困難度高，建議暫緩開發。

(中時 )