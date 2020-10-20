44歲女星季芹與王仁甫結婚12年，育有一對寶貝子女，家庭生活幸福美滿。她近日在節目聊到夫妻閨房趣事，由於有小孩，兩人有專屬性暗號，未料卻被孩子「摻一腳」，令現場來賓聽了都哈哈大笑。

季芹和佩甄近日主持節目《媽媽好神之俗女家務事》，談到夫妻之間的甜蜜房事代名詞，表示有小孩之後，怕太明顯被識破，都會有專屬的關鍵字讓對方秒懂「深層涵意」，例如她和王仁甫是用「吃宵夜」替代，有一次對方說：「老婆，妳今天想吃宵夜嗎？」未料孩子誤以為真的有美食，吵著說：「你們要吃什麼！我也要吃！」讓夫妻倆當場超尷尬，只好趕緊轉移話題想菜單。

佩甄也大方分享與醫師老公王祚軒的暗號，只要對方跟小孩說「你們今天要早點睡，爸爸跟媽媽想要看一部影片」，就知道晚上要床戰；她還加碼透露老公在看影片的過程中，還會倒紅酒放鬆身心、培養夫妻間的情趣。

侯昌明的老婆曾雅蘭也表示，老公的性暗示總是很猥褻，像是他會問今天晚上要吃什麼，曾雅蘭本想打迷糊仗，便回應「吃牛肉麵啊」，沒想到侯昌明馬上挑眉加放電，用調戲的口吻說：「我想吃肉」，讓她看了傻眼，好氣又好笑的說：「我就整個火要飛上來了！我就說我一點都不餓！」

(中時新聞網)