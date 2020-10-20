◎反萊豬進口！民團拒吃連署11月上街頭

總統蔡英文8月底突襲式宣布將從明年開放含萊克多巴胺的豬隻進口，消基會、民間反瘦肉精美豬聯盟等民間團體今天召開記者會，即日起發起「拒吃克多巴胺」連署，並擬於11月22日上街頭抗議，向政府表達不滿。

◎沙德爾颱風生成 恐共伴東北風襲台

17號颱風沙德爾今生成，預估穿越菲律賓後將朝中南半島前進，對台灣無直接影響。不過明起颱風環流可能與東北風結合，形成「共伴效應」，為整個東部、北北基等地帶來明顯降雨，呼籲民眾注意天氣變化。

◎67%民眾不擔憂兩岸開戰 藍籲政府勿製造對立

國民黨智庫今天公布最新民調，6成民眾認為兩岸不會發生戰爭，7成民眾不恐懼共機擾台，至於為了維護台灣尊嚴，不惜與中共打仗，有6成7民眾不認同此說法，藍委謝衣鳳表示，這與一般認為年輕族群更願意透過戰爭為台灣爭取尊嚴的印象大不同，顯示民眾希望維持兩岸和平穩定，盼政府調整兩岸政策，勿製造兩岸對立。

◎火箭如果交易哈登 可能落腳快艇公鹿七六人

美國媒體最近報導指出，火箭如果打算將「大鬍子」哈登交易出去的話，哈登最後會落腳於哪些球隊呢？分別是七六人、公牛、公鹿、尼克或是快艇。

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(中時新聞網)