儘管金融市場熱度不減，銀行高階主管卻已感受出經營面的艱辛，今（20）日發布的台灣金融研訓院銀行高階主管指數(BEI)9月指數，顯示經營面指數向上彈升力道不足，指數連續4個月持續低迷，9月甚至跌落至50以下。

BEI調研單位台灣金融研訓院金融研究所表示，此項指數走勢，顯示國內銀行高階主管今年以來對全年度整體獲利，發出較為明確的示警訊息。

2020年9月最新BEI-綜合指數編製結果分數為51.2，較08月指數51.0略為上升0.2（0.39％）；兩項分項指標中，BEI-經營指數分數為49.5，較08月指數50.3下降0.8（1.59％）；BEI-市場面指數分數為58.8，較08月指數54.2上升4.6（8.49％）。

金研院BEI調研團隊分析，市場面及經營面的指數走勢方向不同，反映出國內銀行業面臨「資金寬鬆、風險升高的獲利難題」。而且，編製結果出現「經營面指數低於50，但同時市場面指數卻在50以上」的情形，為BEI指數編製以來首次發生。

(工商 )