衛福部日前宣布，暫緩50至64歲民眾施打流感疫苗，行政院長蘇貞昌今（20）日受訪證實，高雄市長陳其邁有給他打電話、鄭文燦也有把地方的情形反映給行政院。對此，陳其邁今在市政會議前也證實此事說，前幾天有跟蘇院長報告，地方疫苗施打的狀況，而高雄超前部署，4大族群優先施打，有秩序就比較不會亂。

外傳衛福部宣布暫緩50至64歲族群施打流感疫苗，與陳其邁致電給蘇貞昌有關。陳其邁今被問及此事坦言，前幾天有跟蘇院長報告，在地方疫苗施打的狀況，而高市府也一直在宣導4大高風險族群優先施打疫苗。

陳其邁指出，根據優先施打疫苗排定的順序，有秩序就比較不會亂，所以從65歲以上、6歲以下、慢性病跟重大傷病族群，優先施打排程，其他族群就先暫緩。

陳其邁說，疫苗不是每個人都需要施打，更何況現在有克流感藥物，又有公共衛生等手段，大家不用太過擔心，就按照衛生局排定的順序施打。

陳其邁指出，目前根據每周中央流行疫情指揮中心疫苗供應量辦理，希望65歲以上長輩的疫苗覆蓋率，能夠再增加到55至60％，讓高風險族群得到最好的覆蓋率，接下來會排定到社區、舉辦敬老重陽活動，讓長輩朋友優先施打。

(中時 )