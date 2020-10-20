大陸軍機近期頻頻擾台，先前有評論指，北京可能趁著美國總統大選混亂之際犯台，不過英國《金融時報》首席外交論述委員拉契曼（Gideon Rachman）昨（19）日撰文指出，北京若要犯台，必須要派出百萬大軍才能順利攻下，目前沒有看到軍隊集結的跡象。

《金融時報》評論員拉契曼昨日指出，美國大選出現「10月驚奇」是老掉牙的政治評論，外界顯少討論的是，這場驚奇將會有「多危險」，他認為北京如果趁著美國大選混亂之際進犯台灣，屆時國際社會恐因為「11月驚奇」、「12月驚奇」激烈震盪。

他指出，大陸應對新冠疫情比美國更為成功，北京當地已經盛傳美國衰退勢不可擋，北京相信，如果美國沒有捍衛台灣，在該區域的美國盟友將會對美國的保護失去信心，中國也將成為亞太地區的霸主。

不過拉契曼也表示，就算美國沒有介入，北京全面進犯台灣將面臨極大風險，部隊跨越台灣海峽、登島必然將導致大規模死傷，大陸必須要「派出100萬人大軍才能成功入侵、佔領台灣」，不過目前沒有跡象顯示有這樣大規模的部隊正在集結。

他認為北京比較有可能透過一系列軍事、經濟、心理干預來逐步破壞台灣的士氣及自治力，他提及近期我國立榮航空軍用包機飛往東沙群島卻遭香港航管警告返航一事，指出封鎖東沙群島就是北京可能採取的類似措施。如果台灣強硬回應，可能會成為大陸反擊的理由，如果台灣不回應，又會顯得無能，遭致象徵性失敗。

此外，北京還有一些其他可以採取的逐步措施，包括禁運及侵犯領土，不過拉契曼指出，北京面臨的危險是誤判華府的反應，美國屆時或許真的處在大選的混亂狀態，不過民主、共和兩黨都已經有共識，就是要維持美國在太平洋地區領導地位的現狀，以及支持民主盟友。

他引述加拿大歷史學家麥米倫（Margaret Macmillan）說法，「當人們錯誤解讀對方的意圖，危險才真正開始」，指出這樣的危險很容易在台灣議題上發生。

(中時新聞網)