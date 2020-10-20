「2020司法影展X金馬」開幕司法院院長許宗力致詞表示，希望藉著一年一度的司法影展，期許每一位參與影展的人，在看電影時不僅當投入劇情的觀眾，也能循著電影中的情節，練習如何擔任「國民法官」，嘗試共感劇中人物的處境。

許宗力說，司改國是會議後的這幾年來，司法院致力於推動各項改革，目的是要讓人民感受到司法在制度面的革新跟轉變；2023年所有年滿23歲的臺灣民眾都將有可能被選為國民法官，走進法院，坐上法檯、與職業法官共同審理、討論，針對個案作出兼顧法律與國民期待的判決。

他表示，司法院與金馬影展的合作本著「讓民眾從電影中發現日常生活的法律議題，讓法律透過影像與社會對話」的初衷，讓司法從業人員與民眾，能透過電影媒介，關照法律爭議背後常被人忽略的複雜社會現實與艱難，藉此讓民眾去思考法治的價值與意義，也豐富法院的視角，並促進彼此的對話與同理。

許宗力指出，雖然距離國民法官法的正式上路還有一段時間，但藉著司法影展也可練習擔任「國民法官」，嘗試衡量多方價值、利益的衝突，來找到迴盪於各個不同價值、觀點平衡點上的法之所在，民眾將更能理解，擔任審判者，既是崇高的職責，也是一項困難且嚴肅，因而需要諸多耐心與思辨的工作。

許宗力說，國民與法官的對話跟溝通，絕對不是到了法庭上才開始的，而是必須讓法律的思辯，走入民眾的日常生活中。所以，除了與金馬團隊合作司法影展之外，司法院推動的各項司法與社會對話的嘗試，也都是在為將來國民法官正式上路紮根，可以說都是法治國的社會基礎工程。

(中時 )