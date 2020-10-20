法國警方在周一晚間鎮壓行動中突襲了數個伊斯蘭協會以及涉嫌極端信仰的外國人。

現年47歲的歷史教師派帝(Paty)上周五在巴黎近郊一中等學校附近遭一名18歲車臣裔年輕人殺害。殺害行動為報復該歷史教師在對13歲學生進行言論自由表達時出現有辱先知穆罕默德的行為。該18歲青年已為警方逮捕行動中遭擊斃。

許多公眾人物表示，殺害行為為對法國和法國價值的攻擊。法國總統馬克宏聲稱該攻擊為一恐怖行動。

法國內政部長表示，正在調查80起的網路仇恨言論，並考慮是否解散伊斯蘭社區的約50個協會。

法國許多大城市在周日，上萬人走上街頭遊行示威，高舉「我是教師」的標語，譴責恐怖主義。突顯出歐洲各國的反伊斯蘭情緒以及與伊斯蘭社群之間的社會衝突。

一名警方消息人士指出，法國正準備驅逐政府監控名單當中的213名外國人，他們涉嫌極端信仰，其中有150名正在服刑中。

在教師派帝於上周五遭殺害的24小時內，法國警方已經逮捕與攻擊相關的十名人士，包括派帝學校學生的父親以及情報單位監管的人士。他們被指控使用社群媒體來攻擊該歷史教師。

(時報資訊)