工具機產業逐步走出復甦階段，自動化零組件廠商產能利用率持續回升，亞德客-KY(1590)、大銀微系統(4576)、上銀(2049)今天聯袂反彈，法人看好未來兩年自動化產業的發展，第4季營收可望朝年增趨勢前進，有利於股價表現。

9月日本工具機訂單841.43億日圓，月增24％，年減15％，相較6月衰退幅度達32.1％，表現優於預期，也顯示日本在解除緊急事態後，工具機產業出現短期強勁V轉復甦格局。

法人認為，以歷史經驗而言，目前於訂單成長率呈現負值月份已來到24個月，是30年以來第二長整理期間，新增機台需求復甦時點落在今年第4季不變，預期工具機訂單於中國農曆年後開始轉正，因為今年低基期因素，明年訂單成長率反彈幅度可望有30％以上。

在工具機訂單由低檔往上，亞德客-KY依舊是最為穩定的自動化零件廠商，對於成長性看法不變；上銀在半導體、5G、醫療、自動化設備產業的短急單挹注，雖然進入傳統淡季，產線持續加班趕工，以醫療、半導體設備用的線性滑軌訂單需求較佳，短期辦理現增股價遭壓抑，對明年展望維持正向。

亞德客-KY盤中上漲4.5％、上銀上漲1.1％、大銀漲幅超過2％，為今天逆勢上揚族群之一。

(時報資訊)