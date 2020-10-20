市場原寄望恆指能擺脫美股收黑陰影，走出一條自己上漲的路；但大盤開高29點後，多空相互拉鋸，指數一直就在平盤上下震盪。最後，早盤未站穩50日線約24570點位置，恆生指數早盤暫收24520.34點，下跌21.92點，跌幅0.09%。至於國企指數(H股)亦未能收復萬點大關，早收9986.42點，上漲8.26點，漲幅0.08%。

早盤中，內需股表現優異，蒙牛乳業一度大漲3.6%；安踏體育亦漲3.3%，至於李寧更是飆升5.2%創下新高。另方面，網際網路金融服務公司螞蟻集團，獲准可至香港上市後，其母公司阿里巴巴一度漲逾1成，升破300港元，為300.4港元，股價再締新猷。

花旗證券調升永達汽車目標價，由12.4港元調升至14.2港元，幅度高達14.5%，並維持買進評等，主要因為永達第3季獲利數字超乎預期。無獨有偶地，大和證券也將永達調高為買進評等，目標價從9.6元一口氣上調至13元，漲幅更是高達3成5。永達汽車早盤受到激勵，一度上漲超過1成，高達11.08港元，也創下上市以來最高價位。

(時報資訊)