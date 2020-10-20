台商回流效益下，工業地產成為近幾年交易主力，全台今年前三季成交金額規模較去年同期增加97%，在科技、建設、傳產投資開發下，交易熱潮將持續擴大。信義全球資產公司接受獨家委託辦理「桃園龜山工業區廠房」公開標售，本標的座落在正龜山工業區都市土地，土地面積約3,206.5坪，建物面積約1,853坪，信義全球資產公司總經理柯宏安表示，帶有廠房的工業用地因可供急需生產的企業使用多受企業青睞，本標的底價約9.26億元，若只拆算土地平均單價約28.8萬，以目前龜山工業區平均行情區間約在28萬~34萬，是對於需求企業是很好的投資機會，本案預計於109年12月22日開標。

中美貿易戰及今年疫情下持續湧現企業擴廠需求，加上電商帶動物流倉儲業，使得桃園工業用地行情看漲，目前桃園市政府盤點回台的台商投資桃園已達100家，包括台達電、廣達、亞旭電腦、迅得機械、景碩科技等，未來政府將使桃園成為重要的創新研發基地，將持續增溫桃園工業用地趨勢。

產業聚落、運輸條件與水電供應、勞工招募是企業設廠重點，龜山工業區始終是高科技廠商熱愛進駐之地，包含英業達、台達電、宏達電、和碩、欣興電子等，從2015年~2020年工業廠房及土地上市櫃交易，累計總金額達71億元。本案標的緊鄰「英業達桃園科技園區」、「HTC手機生產基地」，離國道1號南崁交流道6.7公里，國道2號鶯歌大湳交流道3公里，交通十分便利，有很好的企業招工條件，加上現有鋼構廠房及辦公室，可供急需生產的企業使用，百米臨路面寬，貨櫃卡車進出方便以及正龜山工業區可合法排汙納管，工業區基礎設施完善。

外商企業相繼來台尋點，科技業需求持續爆發，在陸海空交通以及工業生產環境優勢下，促使桃園成為近三年大型企業搶進之地，信義全球資產公司總經理柯宏安分析近三年龜山工業區土地行情在約28~34萬元/坪，在107年揭露一家傳產業以總價約6.9億元買下約2,021坪土地，拆算土地平均單價約34.4萬元，創下此區域最高單價。

(時報資訊)