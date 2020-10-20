2020全國大專校院運動會因為新冠肺炎疫情，從5月延到10月31日在高雄展開5天競技，包括舉重郭婞淳、體操李智凱與唐嘉鴻、射擊呂紹全及拳擊陳念琴、林郁婷、黃筱雯和吳詩儀等中華培訓隊好手都會參賽，今天在中央聯合辦公大樓舉辦「倒數彩球」賽事宣傳造勢。

本屆全大運由高雄大學主辦，適逢賽會50周年及高大創校20周年紀念，校方集結在地各級機關、學校夥伴和資源，將田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、角力、木球、競技啦啦隊等18個項目，分佈在12個行政區進行，其中競技啦啦隊是新增的全大運競賽項目。

由於全大運延期辦理，9000多名選手中有大約900多位是應屆畢業生，體育署同意團體項目如桌球、羽球、網球，應屆畢業生選手如果沒有參賽意願，學校可以更換遞補人員，至於個人項目已經通過資格賽取得資格者，必須以代表畢業的學籍為主參賽，例如國立體大畢業、念台灣師大研究所的個人項目選手，只能代表國立體大參賽，若放棄參賽，得和原學校取得共識再由學校另覓遞補人選或更換名單，教育部育署學校組會協助，也聯繫選手詢問意願。

高雄大學代理校長莊寶鵰表示，這是該校創校20年來最大型的體育活動，全校為了辦好比賽大動員，就是要讓選手、工作人員、觀眾享受這場盛會，在防疫設備上也感謝各界企業幫助，讓比賽可以在防疫新生活之下確定辦理。

今天出席參與高雄全大運開幕「倒數彩球」宣傳活動的拳擊協會理事長李武男，表示4位取得東京奧運參賽資格的拳擊女將陳念琴、林郁婷、黃筱雯和吳詩儀持續專心備戰，由於新冠肺炎疫情無法出國參賽、移地訓練，全大運也是選手檢視自我訓練成果的好機會，預計可見到4位好手在與賽量級揮拳。

(中時 )