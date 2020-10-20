「樂天女孩」菲菲（本名李庭瑀）被經紀公司品妍娛樂指控私接演藝活動，求償108萬元；李女駁稱公司指派的經紀人不專業，還把她「冷凍」，為了生計才終止合約。但台北地院發現，公司有積極安排試鏡，菲菲違約屬實，判她應賠48萬元，可上訴。

品妍娛樂主張，雙方2016年2月2日簽訂專屬藝人合約，有效期限5年，2018年12月間卻發現菲菲授權他人製造、販售有其肖像的LINE貼圖，另還接受17Media的直播演藝工作，2019年5月間更自行直播、拍廣告、參加啦啦隊演出，他們數度寄存證信函要求改正，都未獲善意回應，故求償懲罰性違約金100萬元、律師費用8萬元，共108萬元。

菲菲抗辯，該合約屬有勞務給付性質的契約，可類推為民法「委任」規定，以當事人信賴關係為基礎成立，如信賴關係動搖，得隨時終止。她原來的經紀人離職後，新任者不熟悉她的形象，也不夠專業，為免形象遭破壞，她2度拒絕新經紀人安排的通告，未料因此遭公司冷凍。

菲菲並指，2018年8、9月被冷凍期間，她完全沒有工作通告，公司顯然沒有積極爭取演藝機會，讓她無法維持生計，也未獲公司合理回應，足認雙方信賴關係盡失，故於同年12月間寄存證信函表明終止合約，自此應不構成違約。至於LINE貼圖是粉絲自行製作，她發現後立刻檢舉，現已下架；另因參加比賽得名，主辦單位贈與一次17Media廣告機會，並無報酬。

品妍娛樂提出LINE對話紀錄，證明曾替菲菲安排2018年8月6日的樂事洋芋片廣告試鏡，15日的中華汽車廣告試鏡，21日的PANASONIC廣告試鏡，同年9月3日的LINE PAY廣告試鏡，11日的大陸自然堂廣告試鏡，17日的巧克力廣告試鏡及樂團電影角色試鏡。

法官認為，依據LINE紀錄，菲菲稱「被冷凍」顯然與事實不符，無從認定與品妍娛樂的信賴關係已動搖，且菲菲被發現擅自參與其他演藝活動後，經通知也未改善，違約屬實，故判品妍娛樂勝訴。

不過，菲菲簽約後1年10個月收入僅30萬元，且合約終止前已提供相對勞務給付，品妍娛樂受有相當利益，法官認定100萬元違約金遠超菲菲經濟能力，危及其生活及發展，明顯過高，故酌減為40萬元。

(中時 )