大陸國台辦主任劉結一今天（20日）表示，當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨當局不斷進行台獨分裂挑釁，嚴重損害台灣同胞的利益福祉。兩岸關係好台灣才會好，希望廣大台灣同胞共同反對和遏制台獨。

第23屆京台科技論壇今天在北京、台北兩地同步以視訊連線方式舉行。劉結一在開幕致詞時表示，本屆論壇圍繞打造兩岸產業鏈、共創發展新局面為主題。聚焦兩岸產業鏈、新基建、金融合作等領域，為京台兩地經貿合作、科技創新、產業融合增添新動能，為兩岸同胞攜手發展創造新機遇具有重要意義。

「當前兩岸關係形勢複雜嚴峻，民進黨當局加緊勾連外部勢力，不斷進行台獨分裂挑釁，嚴重破壞台海地區和平穩定，嚴重損害台灣同胞的利益福祉。」劉結一呼籲，「兩岸關係好台灣才會好，希望廣大台灣同胞看穿極少數台獨分裂分子害台本質和危險性，共同反對和遏制台獨，與大陸攜手維護和推動兩岸關係和平發展，共謀共創祖國和平統一，民族偉大復興的美好未來。」

劉結一表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，中華民族正處於實現偉大復興的關鍵時期。面對新冠肺炎疫情衝擊和經濟全球化逆流等複雜因素，大陸市場空間廣闊、發展韌性強大等優勢進一步顯現。

劉結一舉經濟統計數字為例，「大陸第二季GDP增長3.2％，第三季增速達到4.9％，呈現出穩定增長態勢。前三季進出口總額23.123億元人民幣，創歷史同期新高。」大陸在危機中創造新機遇，在變局中開闢新局，加快構建以國內大循環主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

劉結一表示，大陸大力推動高質量發展，轉變發展方式，優化經濟結構。轉換增長動力，深入實施創新驅動發展戰略。協調佈局產業鏈、創新鏈，培育發展新興產業、未來產業，增加經濟發展新動力、新勢能。

劉結一表示，大陸在更高起點上推進改革開放，大力推進放管服改革、證照分離改革。減稅降費對外開放的大門越開越大，積極打造關稅水平更低、投資負面清單更短、市場准入更便利、市場規則更透明的優良營商環境。

「這些政策舉措對廣大台胞、台商、台企是重大機遇和利好。」劉結一說，「在外部環境不穩定，不確定性增多的大背景下，廣大台商台企抓住祖國大陸的機遇，順勢而為，乘勢而上，一定能夠實現更大發展；加強交流合作、實現融合發展是兩岸同胞的共同心願和共同利益。」

劉結一表示，疫情發生以來，中國大陸各地區、各部門關心保障台胞生命安全和健康福祉，積極協助在大陸的台商、台企同等享受各類協助企業的紓困政策，解決復產面臨的困難。在座的很多台胞對此有深切感受。

劉結一舉例，針對在北京的台商台企遇到的困難，北京市有關部門迅速行動，大力解決，充分體現了對台商台企的關愛。大陸公布11條措施，為台商台企克服疫情影響，實現更好發展提供精準支持；舉辦台企拓內銷線上對接系列活動，協助台商台企拓展內需市場。

劉結一指出，目前大陸台企生產經營總體穩定，許多企業實現顯著增長。近幾個月來，兩岸交流活動接連不斷，台灣各界同胞衝破阻撓，以多種形式踴躍參與。事實充分證明，兩岸同胞走進走親的願望壓制不住，兩岸同胞交流合作的勢頭無法阻擋。

劉結一表示，北京是全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心，正在打造引領國家服務業擴大開放的綜合示範區，建設以科技創新、服務業開放、數字技術等為主要特徵的自由貿易試驗區，構建京津冀協同發展的高水平開放平台。

「最近北京市在推動投資貿易自由化、便利化等7個方面，推出110多項高含金量的創新舉措，其中30多項屬於大陸首創。」劉結一表示，這些獨特資源和優勢，為廣大台胞、台商、台企在京發展提供了難得的機遇。中共中央台辦、大陸國務院台辦將一如既往支持北京市擴大對台交流合作，深化兩地融合發展。

(中時 )