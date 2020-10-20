南投縣仁愛鄉法治國小，為一所不到百人的原鄉部落小學，即使在TOTO盃全國少棒錦標賽奪冠，所得到的關注仍然有限；在校長周詠菡全力聯繫下，10月中旬為法治國小爭取到800萬經費，預計運用在操場整建等硬體更新，副總統賴清德非常關注這所締造棒球佳績的學校，承諾中央會持續照顧偏鄉小學。

在周詠涵和南投縣議員葉仁創的積極接觸下，賴清德在南投慰勉行程中，不僅與法治國小球員親切互動，更承諾為學校爭取操場整建經費，讓這些體育優秀學童有個良好訓練環境與支持，未來國際賽事中持續為國爭光。

而法治國小校長周詠菡在10月15日很高興收到訊息，賴清德表示，拜訪法治國小時和學童互動十分喜悅，也為學校爭取到800萬操場整建工程和提升棒壘球訓練的經費；周詠菡校長表示，非常感謝賴副總統及葉仁創議員的協助，才能為學童創造良好的學習環境，法治校舍老舊，預計硬體逐步翻新，約需要2年的時間。

葉仁創表示，南投偏鄉小學多但體育見長的學校少，當初得知法治國小的難處後，思索該如何引薦給中央部會，運用機會爭取預算，很高興達成任務，解決學校經費不足的難題，期許未來法治國小培育出更多體育專長人才。

治國小體育棒球隊，於全國少棒錦標賽奪冠，歡樂擁抱（法治國小提供／黃立杰南投傳真）

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