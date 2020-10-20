台灣人最愛去日本觀光，日本美食也深受國人青睞，不過有網友好奇，包括「和菓子」等日本名產為何都超甜？沒想到有內行網友揪出，其實大部分台灣人都吃錯方式，而不是名產的錯。

有網友在PTT八卦板發文指出，日本食物幾乎都很好吃，但包括台灣人最愛買的「東京芭娜娜」，以及京都名產「生八橋」、年輪蛋糕等這類甜點，為何都甜到令人受不了，想詢問大家意見。

關於日本伴手禮，網友紛紛回應「東京香蕉（芭娜娜）甜到牙齒痛」、「生八橋根本甜的生水餃」、「京都的抹茶年輪蛋糕一層糖霜很甜」、「醬油團子…味道很噁」，這些熱賣名產，大多因為太甜膩被網友點名。

不過有內行網友解釋，會覺得日本名產太甜，其實是台灣人的品嘗方式不對，因為日本的伴手禮大都是茶點，應該要配著茶吃才對，而且日本人習慣喝無糖綠茶，很多台灣人都拿來單吃，當然會覺得很甜。

還有網友指出，和菓子大部分都是茶點，有糖的飲料會跟甜點互撞，單吃容易爆炸甜，而且甜可以讓保存期限變久，只有台灣人才會特意標榜「不甜的甜食」，衝突感十足。

中天新聞 國道服務區「日本伴手禮」買氣夯

(中時新聞網)