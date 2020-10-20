全球數位轉型浪潮席捲而來，製造業為提高市場競爭力，需要極大化整合企業資源，創造高生產效率。然而想要擁抱智慧製造，就必須佈建堅實穩固的IT環境作為後盾，才能無後顧之憂。領先市場獨立全快閃雲端世代資料平台供應商Pure Storage宣布台灣本土規模最大的巧克力廠「宏亞食品」導入FlashArray作為SAP S/ 4HANA的基礎設備，優異的資料減量比達5.2:1大幅降低了儲存佔用空間；其高速、高效、穩定的作業環境，更是讓宏亞食品獲得加乘效益，順暢地整合各部門的運作資訊，協助管理者更有效率的進行統籌與決策，能將寶貴的時間投注在關鍵業務創新與前瞻的市場規劃上，進而大幅提升市場競爭力，為企業打造永續性的營運優勢！

台灣最具代表性的巧克力廠商「宏亞食品」，旗下擁有「77」和「禮坊」等遠近馳名的巧克力、餅乾與糕點。然而近年台灣巧克力市場競爭激烈，有高達7成被進口連鎖廠商佔領，宏亞食品一方面要與擁有全球性規模和資源的品牌競爭，另一方面也需要面對在地新興業者快速推出產品的威脅，竭力滿足消費者多變的喜好，種種挑戰使得宏亞的明星產品「七七乳加」銷量受到影響，整體銷售額一度衰退至全盛時期的三分之一！為迎戰產業的高度競爭，宏亞食品決定從根本改進其產品創新、生產管理和企業營運的能力，於是在2018年投資企業資源規劃（ERP）系統以進行智慧製造轉型。然而，成功的ERP系統必須仰賴穩定、高效能、高存取速度的基礎設備，宏亞選擇Pure Storage FlashArray來承載SAP S/4HANA系統，讓企業所需的數據管理系統得以充分發揮作用，順暢統整宏亞食品內各部門的運作，結合通路數據，提高產品創新的精準度。2019年「七七乳加」更躍升為台灣巧克力市場市佔率第二的產品。

宏亞食品資訊部經理李嘉斌表示，宏亞擁有不少膾炙人口的巧克力產品，在保有這些經典產品的同時，我們也持續與時代脈動一同演進。自2017年以來，宏亞從產品、行銷至銷售經歷了不少試錯和改進，在智慧製造轉型的路上，Pure Storage為宏亞提供了最無後顧之憂的IT環境，並為我們在投入創新之際提供源源不絕且高效的儲存與運算能量。

Pure Storage亞洲副總裁Andrew Sotiropoulos表示，很高興能協助宏亞食品邁向數位轉型。這條道路上充斥著許多陷阱，許多企業並不了解一套高速、高效率、穩定、且容易管理的資料基礎架構有多麼關鍵。這一點，沒有什麼能比全快閃儲存系統做得更好。在Pure Storage，我們稱之為現代化資料體驗。

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