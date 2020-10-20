2020長榮航空城市觀光半程馬拉松即將在本周日（25）日清晨於總統府前廣場盛大開跑，半馬組二連后冠的曹純玉、同樣爭取三連霸的10公里組謝千鶴，以及去年因傷缺賽未能衛冕的周庭印都將在今年再次參賽力拚佳績。

長榮航空城市觀光半程馬拉松過去三年持續精進賽事品質，即使在新冠肺炎疫情影響下，今年報名2萬個名額依舊秒殺，2021年將升等正式邁入全程馬拉松，希望和國內外跑友們一起「台北起飛 飛向世界」。

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