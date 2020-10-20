長榮航空城市觀光半程馬拉松25號登場 2021年邁入全馬 12:412020/10/20 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2020長榮航空城市觀光半程馬拉松25日登場。圖為2019年長榮航空城市觀光半程馬拉松，臺北市市長柯文哲(左五)、長榮航空董事長林寶水(左四)、長榮航空總經理孫嘉明(右五)等嘉賓進行鳴槍起跑儀式。圖／長榮航空 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020長榮航空城市觀光半程馬拉松即將在本周日（25）日清晨於總統府前廣場盛大開跑，半馬組二連后冠的曹純玉、同樣爭取三連霸的10公里組謝千鶴，以及去年因傷缺賽未能衛冕的周庭印都將在今年再次參賽力拚佳績。 長榮航空城市觀光半程馬拉松過去三年持續精進賽事品質，即使在新冠肺炎疫情影響下，今年報名2萬個名額依舊秒殺，2021年將升等正式邁入全程馬拉松，希望和國內外跑友們一起「台北起飛 飛向世界」。 (工商 ) #長榮航空 #城市觀光半程馬拉松 #邁入 #半馬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮航空城市觀光半程馬拉松25號登場 2021年邁入全馬 12:412020/10/20 財經 海派浪漫遊程 24小時暢玩基隆 04:102020/10/20 地方新聞 海派浪漫基隆日夜24小時Non-Stop 三條示範深度旅遊正式上線 11:132020/10/19 生活 國旅回溫 台北文華東方 12月重啟客房營運 04:102020/10/19 財經要聞 小行星高速衝撞地球 知名天文學家曝美大選前最後驚奇 14:402020/10/19 國際 海鮮族快看！萬里鱻蟹宴24日登場 野柳漁港3種螃蟹任你吃 17:102020/10/19 旅遊 YouBike虧7年 議員籲廣設停放架 04:102020/10/20 地方新聞 丁小芹賣假包 判2年半將入獄 04:102020/10/20 社會新聞 工商社論》啟動「旅遊泡泡」的全面準備 04:102020/10/20 財經要聞 簡單生活節邁入第14年！陳綺貞、張震嶽壓軸開唱 19:362020/10/19 娛樂 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 川普瞎吹1通電話可要到7億 石油巨頭秒打臉 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 大陸半導體專案頻傳爛尾 地方政府造成重大風險或損失要問責 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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