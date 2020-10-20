最近公費流感疫苗缺貨，衛福部突然暫緩50歲到64歲民眾施打引民怨，部長陳時中和行政院長蘇貞昌接連道歉。民進黨前立委沈富雄今在臉書諷刺，人民怕死，衛福部長陳時中神壇如此快速走一回，不足為奇了。

他說，「神壇上下走一遭」；陳時中防疫很神勇，原因無他，第一，武漢疫情爆發後，兩岸立即斷絕往來，國境攔截奏效；第二是全民戴口罩，幾無一人反對。

他認為，說穿了，背後的真正原因是人民怕死。現在，陳時中向國人道歉，顯然已從神壇走下來，原因無他；第一是，大家搶打流感疫苗，陳時中誇大打疫苗的效果卻忘了訂優先次序；二是而疫苗明顯不夠分配，引發民怨。

他說，「有必要這麼生氣嗎？都已經戴口罩習慣了，風險其實不高。背後真正的原因也是人民怕死」。

他指出，比起歐洲人的桀驁不馴，比起南美人的吊兒郎當，台灣人的怕死全球南波萬，希望有朝一日上戰場，千萬別這樣。誠然，古有明訓，鴻毛與泰山之別，希望新課綱仍然有教。

他表示，民不畏死，奈何以死懼之，民皆畏死，陳時中神壇如此快速走一回，也就不足為奇了。

(中時 )