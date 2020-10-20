疫苗之亂引發全台抱怨，衛福部長陳時中與行政院長蘇貞昌相繼道歉，新北市議員林銘仁20日總質詢時指出，新北符合公費疫苗資格者超過150萬人以上，但今年地方向中央申請的量才增加1萬劑，自行採購量無變化，侯要為疫苗不足向新北市民道歉；侯友宜，以中央總體採購量分配；衛生局長陳潤秋則說，今年中央採購量僅增加1％，今年申請量不可能增加太多，就算申請150萬劑，中央也不可能給我們。

林銘仁說，新北市50歲以上人口有154.97萬人，18歲以下有60萬人，但新北市去年向中央申請的分配量90.2萬劑，今年也才增加到91.2萬劑，自行採購劑量兩年都在2.2萬劑，顯然就是知道會不足，陳時中與蘇貞昌都道歉了，侯友宜是不是也要道歉。

侯友宜說，中央根據總量分配到各縣市，源頭數量就如此，自行採購的2.2萬劑則是針對弱勢族群為主；衛生局長陳潤秋則說，今年中央採購量也僅增加1％，今年申請量不可能增加太多，就算申請150萬劑，中央也不可能給我們。

侯友宜說，防疫中央地方一心，他從來沒有因為疫苗對中央說過重話，不夠就趕快加購，防疫沒有口水，好好認真做事，共同面對疫苗問題。

(中時 )