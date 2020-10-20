網紅橫綱凱咪日前發文驚爆「網美圈7成都有在賣淫」，價碼更是從2萬到20萬都有，引起網友熱議，對此網紅T妹表示傳聞可以再誇張一點，更驚吐：「沒有做不代表比較高尚，總比被別人插免錢的好」。

近來傳出「網美圈7成都在賣淫」，網紅T妹表示傳聞過於誇張，她耳聞有些做傳播、酒店本來就在接，直播興起後就加入直播主賺外快，相較起來酒店做S的反而少，接著打臉：「說高達7成整型還差不多」，對於有些仲介經紀可能會說誰也在做，但T妹表示多數都是自製對話紀錄，又或者聊天內容被放大，才會被誤解很多人都有在做，對此T妹表示：「沒有做不代表比較高尚，這樣的人最噁心，總比被別人插免錢的好」。

對於女生社群軟體若少放工作照，就會被懷疑哪來的錢出國，T妹動怒表示到底是哪來的鬼數據，更舉例一堆明星也沒有放工作照，為何不直接說她們出國的錢都可能是賣淫賺來，最後則語重心長表示：「不要認為別人賣淫就是不努力！你不是別人的世界，你沒有別人的無奈，管好自己少嘴別人最重要」。

對此網友留言：「總是有人見不得人好，看別人做任何事就要捕風捉影」、「本人曾在八大上班，一家店裡會接S的不超過5個，大致上都是跳濕背秀賺客人小費」、「根本是該網紅自己的圈子有問題」。

(中時新聞網)