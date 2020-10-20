「有話好好說！你不要跳啊！」新莊警聲嘶力竭阻止楊姓男子跳橋輕生。29歲楊男與女友分手，內心飽受衝擊，18日晚間10時許突然傳了一張自己正在新莊區某橋上的照片給友人，友人趕緊跑到新莊派出所尋求協助，新莊所警員洪哲偉見照片的背景，判斷民眾的位置可能是大漢橋上，立即與警員蔡承霖、鄭允成驅車趕赴現場。果然在大漢橋上發現楊男正坐在大漢橋橋面下的聯通水管上欲割腕輕生。

警方見情況急迫，為了趕緊搶救這位男子，也冒險跨出橋邊欄杆，並不斷勸說「有話好好說！你不要跳啊！有話好好說！」安撫楊男情緒，而當時橋上風勢頗大，只要警方稍一不留神就可能摔下大漢橋，搶救過程險象環生，但員警仍見義勇為。

警方得知楊男是因為感情失意而選擇輕生後，不斷勸說並藉由協助撥打手機給楊男的媽媽、好友，楊男最後終於在親友和警方的合力苦勸下放棄輕生念頭，並由警方和救護人員送醫救治，結束一場驚魂記。

新莊派出所長張謝佛表示，自殺不能解決問題，人生難免遇到困境，應設法找尋其他解決之道，勇敢面對人生逆境和考驗，為自己走出另一片天地。

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(中時 )