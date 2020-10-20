全新開幕的台中豐邑MOXY酒店走精品旅館路線，也在此次線上旅展「豐邑集團聯合住宿券」使用名單。（新竹豐邑喜來登提供／莊旻靜新竹傳真）

全新開幕的台中豐邑MOXY酒店走精品旅館路線，也在此次線上旅展「豐邑集團聯合住宿券」使用名單。（新竹豐邑喜來登提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹豐邑喜來登推出線上旅展優惠，包含餐券、住宿券均在列。（新竹豐邑喜來登提供／莊旻靜新竹傳真）

台北國際旅展將於10月30日起於南港展覽館登場，新竹豐邑喜來登先推出線上旅展，21日起至11月8日止可於官網、飯店現場販售，推出超值住宿券及餐券，民眾也能現買現用。

今年首度推出的「餐飲通行券」，特價僅要550元，一券可通行盛宴自助餐廳平日下午茶、大廳酒吧平假日半自助午餐、迎月庭日式料理平日商業午餐、采悅軒中餐廳平日商業午餐，使用2張通行券則可享用盛宴自助餐廳假日午、晚餐。

聯合飯店4大餐廳推出的美饌四選雙人餐券」，每張1600元，依據不同餐廳選擇2至3人限定套餐，或可折抵餐廳消費2000元，自由搭配美食組合。

新竹豐邑喜來登采悅軒中餐廳極富盛名的「八色脆皮鴨」搭配32種沾料的創意吃法，此次也推出76折優惠價2080元，每券加贈主廚特製飯，購買5張送一張半隻鴨券、10張送1張全鴨券。

住宿部分則聯合豐邑集團旗下飯店品牌，推出「豐邑集團聯合住宿券」，一券2888元，可於平日入住台中豐邑逢甲商旅、台中豐邑MOXY酒店，加價1000元則可入住新竹豐邑喜來登。

(中時 )