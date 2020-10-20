和碩聯合科技總經理暨執行長廖賜政，今（20日）獲大同大學頒授名譽商學博士學位。大同大學表示，廖賜政以跨領域的領導力及持續創新、永不放棄的精神，領導台灣企業站上世界舞台，是工業報國最佳典範。大同大學頒授名譽博士，表彰他對台灣科技產業的卓越貢獻。

廖賜政畢業於大同工學院工商管理學系，1975年進入職場，從採購員、課長、採購長、事業單位主管、營運長到執行長兼總經理，工作經驗超過45年。

和碩去年營收達1.36兆元，連續6年營收破兆。美國財經雜誌《財星》公布2019年全球企業500強名單，和碩排名第259，更是台灣企業第2名。今年，《天下》進行新50大企業調查，和碩名列第3。

廖賜政除了感謝家人、師長、同事，也感性表示，「台灣雖小，但有優質的國民、人才濟濟。面對未來的黃金30年，機會難得，我願意和各位為台灣工業發展盡一己之力，期盼再創新局、共享美好未來。」

夏普會長戴正吳今蒞臨觀禮，兩人在日本共事的時候同為室友，廖賜政開玩笑說，當時他和戴排班煮飯、打掃，跟太太比起來，「更早一起生活」。兩人也先後獲頒大同大學名譽博士學位，蔚為美談。

大同大學校長何明果表示，廖賜政參與了台灣1980年至2000年的黃金年代，正是校訓「正誠勤儉」的具體實踐，大同對於有如此傑出的校友，感到無比榮幸。

(中時新聞網)