登革熱疫情有增溫的趨勢，昨19日淡水國中由老師帶領23名7年級的學生來到淡水警分局實習公共服務，幫忙清掃分局內外環境，清除誘發登革熱疫情的孳生源；也近距離地接觸警察辦公處所，進一步體認到波麗士叔叔辛苦的一面，最後也安排了「認識新興毒品」有獎徵答，希望透過這次的服務學習過程深入潛移默化學子們的法治觀念。

淡水國中的學生們19日下午1時許在老師的帶領下來到淡水警分局服務學習，孩子們懷著好奇又興奮的心情到警察叔叔辦公的地方清掃周邊環境及幫忙清除容易引起登革熱的積水容器等，近距離地接觸警察工作的環境及體驗辦公的氛圍。

員警看到孩子們忙進忙出熱心的打掃環境，也滿足所有好奇的提問，為生硬的公共服務課程增添了活潑的氣氛，偵查佐林慶宏更藉機向師生說明新興毒品的危害及反毒觀念，最後所有師生開心地在分局前合影留念，為這次的服務學習活動畫下完美句點。

淡水國中陳同學說：「原來以為這次到警察局服務學習會很無聊，去了才發現警察叔叔都很和善，也跟我們分享了很多警察工作的大小事，平常看他們都忙著抓犯人或是處理一些民眾問題應該會很嚴肅，接觸後才發現叔叔們是這麼的親切，覺得很開心！下次還要再來當志工！」

淡水警分局表示，希望透過服務學習活動讓學生進一步了解警察的任務與工作辛勞，同時藉機宣導新興毒品最新態樣，從中汲取最新反毒知能，提升學生自我保護意識，保護自己，也保護他人，遠離毒品危害。

揮別登革熱！淡水國中熱心清掃警局（淡水警提供／戴上容新北傳真）

(中時 )