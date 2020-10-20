國民黨立法院黨團今（20）日發出聲明表示，蔡英文總統在八月無預警開放美國萊豬進口，引發全民恐慌民意強烈反彈。國民黨團這個會期開議日立即提出要求蔡總統赴國會國情報告，並針對開放萊豬進口，並對全國民眾公開道歉之主決議提案。當日民進黨團以拖待變，以人數優勢交付朝野黨團協商。此二項提案已過一個月協商冷凍期，今日國民黨團主動召集協商，尋求朝野共識。

國民黨團說，今日協商本黨團公開承諾，若蔡總統願意赴立法院進行國情報告，國民黨團不會進行議事杯葛，只要總統願意來國會報告，國民黨團也同意總統不必道歉。此修正提議，所有在野黨團一致同意。但非常遺憾的，民進黨團表示針對總統赴國會國情報告乙案，必須交付修憲委員會討論有具體結論再說，民進黨團又一次以拖待變，迴避國會監督，迴避面對民意，全民都看在眼裡。

國民黨團認為，此次開放萊豬進口如此重大的食安民生議題，沒有事先與人民溝通，與產業溝通，與國會溝通，面對有高達七成以上民眾對「萊豬入台」有高度的恐懼及疑慮下，中央政府及蔡總統有義務及責任向全民報告，此重大政策的決策過程及未來政府的因應作為，並針對現今詭譎多變的國際情勢及兩岸關係，政府是否已經有因應對策及方案？這是對蔡總統嚴峻的考驗，更是歷史的機遇！

國民黨團重申，在此公開呼籲蔡總統，「勇敢一次吧！勇敢面對國會！勇敢面對人民！為中華民國創造民主新頁，這個歷史機遇正在您手中！」

(工商 )