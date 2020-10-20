世界上自古以來一直都存在戰爭，但由於世界歷經兩次大戰後，反戰意識升高，各國都以和平發展為主要己任。不過，假如世界上再度發生戰爭，著名軍事網站直言，美國和蒙古是世界上兩個最難入侵的國家，一個是打不贏，一個則是沒人敢打。

據陸媒《洞察軍事》報導，世界上最難入侵的國家，第一個就是美國，從二次世界大戰後，美國就躍升為超級強國，成為現在全世界都打不贏的國家。《維基百科》網站指出，美軍分為六大軍種，即陸軍、海軍、空軍，太空軍，海軍陸戰隊，以及海岸警衛隊，由總統統帥全軍，是目前世界上軍力實力最強的國家。每年美國在軍事上面的花費最多，高達7000億美元左右，所以很多國家都會離美國遠遠的。

內容又指出，世界上還有另一個國家也沒人敢入侵，因為非常難打，這個國家就是蒙古。由於蒙古夾在大陸和俄羅斯之間，因此要是有哪個國家敢發動戰爭，勢必都得經過中俄兩國領土，所以很難入侵蒙古。

過去蒙古給人們的印象，是會戰而且敢戰，特別是騎兵戰力，是現代「閃電戰」的最初。一戰和二戰，德軍初期用的就是「閃電戰」橫掃歐陸。只是隨著大陸國力漸長，蒙古雄風不再，現代化腳步跟不上兩強俄羅斯和大陸的演化。到現在蒙古只能夾在兩強之間，頑強不再。

(中時新聞網)