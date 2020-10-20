波力-KY(8467)將在明天台北國際汽車零配件展，首度展出最新開發的碳纖維複材汽車輪圈，由碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝，相較於鍛造鋁合金輪圈，重量減少30％；且客戶能在不改變輪輞的情況下，根據輪輞孔洞更換輪輻，選擇性大。利用碳纖維複合材料製造輪圈，不僅大幅度減輕重量，還能夠顯著提高加速與制動性能，同時減少燃料的消耗。波力碳纖維複材輪輞採用模壓成型工藝，輪輞內外環的表面光潔平整，同時確保輪輞的輪緣、輪唇、胎圈座、駝峰等尺寸標準，增加氣密性。碳纖維作為汽車材料的優點為重量僅鋼材的20％～30％，強度是鋼材的七倍。

波力多款碳纖維複材汽車輪圈已通過第三方機構德國萊因與美國SAE J2530產品檢測，大陸極寒氣候路測，以及成都到拉薩的極端路況測試。輕量化且高強度的汽車輪圈，不僅提升行車動力與舒適度，也有效降低油耗。

波力目前共有十座汽車輪圈爐台可供生產，年產能可達2.4萬顆汽車輪圈，未來將分階段逐步提升產能。2020年7月中旬參加第二十屆深圳國際汽車改裝服務業展覽會，已和14家高級汽車銷售店或改裝店合作，打造Bonny碳纖維複材汽車輪圈的經銷旗艦店，第一階段於大陸一線城市成立20家經銷旗艦店，第二階段將擴增為60家。

該公司為專業碳纖維複材產品開發與製造商，主要產品為冰上曲棍球桿、羽球拍、網球拍與相關運動配件等，為全球最大冰上曲棍球桿製造商。近期更以碳纖維複材為核心進行產品多角化，憑藉自身研發，跨足碳纖維輪輞與鍛造鋁輪輻組裝汽車輪圈，成功跨領域進入汽車工業，全力搶攻汽車輪圈改裝AM市場。

除碳纖維複材汽車輪圈，對本業也持續積極研發，成功推出世界最輕量355公克冰上曲棍球桿與68公克專業攻防型羽球拍。Bonny品牌營運整合行銷業已具市場辨識度，除積極參與國內外活動，亦透過網路平台推廣自有品牌，長期邀請專業運動教練與粉絲互動，透過線上線下商務整合及結合大型運動中心品牌情感連結創造品牌綜效。

(時報資訊)