燃油價格下跌與需求放緩，正帶動能源業進一步擴大整併，康菲公司（ConocoPhillips）周一宣布，同意以97億美元收購美國頁岩油生產商康喬資源公司（Concho Resources），這是2020年頁岩油產業最大宗的交易。

康菲與康喬達成這個低溢價、全股票形式的交易，此時許多美國頁岩油公司因原油價格低迷不振而深陷虧損，與過去的衰退不同，這些公司現在難以籌得新資金重組沉重的債務。

根據協議，每1.46股康菲股份可換得一股康喬股份，與上周五收盤價相比約溢價1.5%。

受大盤大跌影響，兩家公司股票同步收黑，康喬下跌2.8%，收在47.26美元；康菲跌3.2%，收在32.70美元。

這項交易，將使康菲晉升為美國二疊紀主要油田的最大生產商之一，並成為美國最大的獨立油氣公司，日產量可達150萬桶。

康菲表示，合併後公司將擁有約230億桶石油與天然氣，而公司的西德州中質原油平均供應成本將低於每桶30美元。該公司預計在明年第一季完成交易。

(時報資訊)